Речь члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича в Казани 18 июня 1911 года (окончание)

Проснувшийся Китай как угроза русскому переселенческому движению.

(Публичная лекция, прочитанная членом Государственной Думы В.М. Пуришкевичем в зале Дворянского собрания 5 июня.)

...«Горе народу моему, ибо приближается к нашей великой стене белое дерево (под „белым деревом“ подразумевается береза, русская береза, своеобразная символизация русской силы)...

С северо-запада надвигается оно и все ближе и ближе раскидывает свои семена, крепче и крепче уходят его огромные корни в землю, и ни бури, ни дожди обильные, ни жары наши не убьют его...

Ветер поднимает пыль, поднимает и семена его, и хотя бы до вершины гор выстроили мы стену, все равно семена белого дерева падут на нашу тучную землю, и покроется она белым деревом.

За деревом придут белые люди, которые отнимут много-много земли у моего народа и заставят его работать на его же земле, но не свободным, а рабом...

Много крови моего народа прольют белые люди, и этою кровью пропитается вся наша земля, и эта кровь будет вопиять к небесам об отомщении...

Но настанет час возмездия. Упитанная кровью земля принесет богатую жатву. Народ мой проснется, и справедливый, священный гнев его падет на головы дерзких пришельцев. Опять кровь потечет ручьями на наши поля и нивы, но теперь это будет кровь не моего народа, а ненавистных белых людей. Их кровь утучнит нашу жатву. Белое дерево будет вырублено по всей земле нашей, белые люди будут уничтожены. А те, что останутся в живых, убегут от нас в страхе. И народ мой воспрянет, чтрана процветет, все кругом — и поля, и нивы, игоры, и долины, и города, и селения — возликует...».

Вот какова, милостивые государи, эта ходячая легенда, передаваемая из уст в уста среди народных масс Китая. И что она близка и понятна китайскому народу, это видно хотя бы из рассказа того же офицера, который записал легенду со слов простого рабочего-китайца. Он повествует, между прочим, что будучи поражен содержанием самой легенды, не обратил сразу внимания на выражение лица китайца. Когда же взгляд его случайно упал на это лицо, то он увидел перед собою нечто еще более знаменательное, чем сама легенда. Китаец, точно преобразился. Из глаз его лились слезы, но весь он полон был жажды мести, перекосившееся лицо его говорило без слов о том, сколько дикой злобы накопилось в его душе против... белого дерева и белых людей...

Этот случайный эпизод, конечно, один из многих подобных, а может быть, существуют еще более яркие, но и он в достаточной мере характеризует настроение народных масс Китая по отношению к нам, русским, в данное время и лишний раз указывает, какую благодарную восприимчивую почву имеют в лице народных масс Китая китайское правительство и ближайшие «советчики»-японцы, искусно возбуждая уязвленное национальное самолюбие китайцев и все время напоминая о прошлых обидах, предсказывая еще большие унижения и бедствия в будущем.

* * *

Переходя к колонизаторской деятельности русского правительства в Сибири, Приамурье, Забайкалье, Приморской области и, вообще, на Дальнем Востоке, талантливый лектор столь же подробно и обстоятельно ознакомил аудиторию с историей русского переселенческого движения, начиная с того времени, когда правительство, в силу соображений высшего государственного порядка, ставило известные препоны этому движению и вплоть до последних дней, когда, наоборот, правительство всячески облегчает переселение, дает полную свободу переселенческой волне, которая неудержимо, стихийно ширится с каждым днем. Путем точных цифровых данных, взятых из отчетов переселенческого управления, Владимир Митрофанович указал аудитории, что рост переселенческого движения свидетельствует явно о том, что Азиатская Россия и Дальний Восток роковым образом вступают в эру новой жизни и что поэтому ближайшими задачами русского правительства является создание благоприятных условий для переселенцев, для прочной их оседлости в этом крае, которому предстоит завидная участь, если... только вместе с колонизационными и культурными мероприятиями правительство наше примет своевременные меры к отражению удара с Востока...

Что правительство учитывает назревающие события на Востоке и готовится к ним самым серьезным образом, это сейчас ни для кого не тайна. Поездки на Дальний Восток председателя Совета министров П.А. Столыпина вместе с главноуправляющим землеустройством и земледелием А.В. Кривошеиным, военного министра В.А. Сухомлинова и др., несомненно, предприняты были не только в целях ознакомления с положением переселенцев, с многосложными и разнообразными нуждами переселения, а также сибирских и дальневосточных городов, но и с целью составить надлежащее представление о многих вопросах стратегического свойства.

Стало быть, грозный призрак удара с Востока — не плод напуганной фантазии, а нечто вполне реальное и осязательное, к чему нужно готовиться всеми силами и всей России — т. е. не только русскому правительству, но и всем нам, истинным сынам своей родины.

«С крайним прискорбием, — заканчивает Владимир Митрофанович первую часть лекции, — я должен здесь же попутно отметить великий грех перед родиной Государственной Думы, которая долго тормозила одну из самых насущных потребностей в военном деле, в деле защиты России от грядущих событий — воссоздание нашего военного флота, потерпевшего колоссальный урон в русско-японскую войну. Как вам, господа, известно, Государственная Дума, упорно требуя коренных реформ в морском ведомстве, перемены личного состава и всей системы хозяйственного управления в морском министерстве, столь же упорно отказывало в новых ассигнованиях на воссоздание военного флота. Это, конечно, была одна из грубейших и непростительнейших ошибок Государственной Думы, за которую русский народ не помянет ее добрым словом. Ибо вполне возможным представлялось одновременно настаивать на требовании самого подробного и тщательного раскрытия злоупотреблений в ведомстве, на привлечении к ответственности всех виновных в злоупотреблениях и промахах, не взирая ни на какие чины и отличия, и вместе с тем не затягивать дела первейшей государственной важности, не терять зря времени, которого в нашем распоряжении так мало...

Но — благодарение Богу — эта «линия» странного упрямства Думы благополучно миновала, и строительство военного флота сейчас идет усиленным темпом. Будем надеяться, что правительству удастся нагнать потерянное время, но будем также продолжать свою работу — бить в набат, кричать громким голосом о грядущей опасности с Востока, дабы нас не застала вторично врасплох, дабы нам не стыдно было перед потомством, что мы преступным небрежением к нашим сыновним обязанностям отдали родину на поражение хитрому и жестокому врагу. <...>

Г. Клепацкий («Давности» публикуют только первую часть лекции В.М. Пуришкевича).

«Казанскiй Телеграфъ», № 5444, четвергъ, 9 (22) iюня 1911 года