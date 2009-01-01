Речь члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича в Казани 18 июня 1911 года (продолжение)

Проснувшийся Китай как угроза русскому переселенческому движению.

(Публичная лекция, прочитанная членом Государственной Думы В.М. Пуришкевичем в зале Дворянского собрания 5 июня.)

...Китай проснулся... Это факт совершившийся, непреложный, засвидетельствованный в последние годы многими вдумчивыми исследователями и наблюдателями всех европейских национальностей. И сейчас в Китае идет глухое брожение наряду с колоссальной внутреннею работою — верные предвестники сильного подъема национального духа, а засим и... того грома, который мы услышим не позднее, как через 4-5 лет, когда огромная Поднебесная Империя, с 450-миллионным населением, почувствует себя достаточно сильною, чтобы сосчитаться с «белою расою» за все перенесенные обиды и унижения. Китайское правительство превосходно учитывает это брожение и приподнятое настроение народных масс, сдерживает твердою рукою до поры, до времени взрыв национального чувства — гнева и жажды мести, — с тем, чтобы использовать в должное мере эти чувства, когда горючего и взрывчатого материала накопится нужное количество. В этом отношении политика китайского правительства ведется с примерною последовательностью и неуклонностью. Она ясна даже для постороннего глаза.

В зависимости опять-таки от настроения народных масс, работа правительства носит двоякий характер. С одной стороны, оно деятельно трудится над усовершенствованием всех отраслей государственного управления, проводя нужные реформы по известной планомерной системе и, что наиболее характерно, во всем согласно с теми определенными обещаниями, которые даны населению с высоты престола, от лица принца-регента Чун, — личности положительно гениальной, во многих чертах схожей с Великим Русским преобразователем, Императором Петром Великим, — о нем, впрочем, речь впереди... С другой стороны то же правительство чрезвычайно искусно и осторожно подливает, так сказать, масло в огонь, пропитывая народную гущу чувством уязвленного национального самолюбия и горечью понесенных обид...

Я говорил выше, что эта политика совершенно ясна доже для постороннего глаза. Да, это так. И известия в европейских газетах, идущие из Китая, каждый день приносят нам наглядные подтверждения. Что читаем мы в газетах? Прежде всего, само правительство китайское усиленно внушает народным массам идею — предстоящего раздела Китая между иностранными державами, — в случае если национальный дух китайцев не воспрянет и народ не пожелает придти на помощь правительству в деле создания мощи и славы Империи, в деле проведения в жизнь намеченных и осуществляемых им реформ, жертвами материальными и нравственными. Легко себе представить можно, на какую благодарную почву падают эти семена, бия народные массы по самому больному месту. Одним из наиболее осязательных результатов муссирования этой идеи явилось образование общества под названием «Союз спасения народа», задачи и цели которого очень близко напоминают наш «Союз русского народа», — общество, которое пользуется не только доверием, но и поддержкой китайского правительства. Соразмерно с успехами этой пропаганды, правительство принимает необходимые меры к тому, чтобы взрыв народного негодования не последовал раньше, так сказать, положенного времени. И опять-таки правительство и в этом отношении действует совершенно открыто, не утаивая от народонаселения именно этой побудительной причины, требующей пока терпения и сдержанности. Оно решительно и твердо заявляет, что всякий, кто ослушается этого требования, кто захочет делать активные выступления против врага или будет подбивать других своих соотечественников на эти выступления теперь, когда государство к борьбе еще недостаточно подготовлено, почитается государственным преступником, и как таковой, будет наказываться по всей строгости закона...

В этом отношении косвенное, хотя и очень заметное, содействие китайскому правительству оказывает Япония, которая систематически, исподволь науськивает на нас, русских, внушая китайцам мысль, что самым худшим врагом Китая является Россия. С первого взгляда может показаться несколько странным положение, что японцы, вчерашние победители китайцев, к которым последние, естественно, должны питать чувство злобы и жажду мести за нанесенное им поражение, сегодня являются в роли ближайших советчиков китайцев, что их советам верят китайцы и следуют. К глубочайшему нашему сожалению, этот факт, несмотря на его ненормальность с нашей точки зрения, белой расы, существует. Объяснение ему мы можем найти в некоторых психологических особенностях народов желтой расы и в положении, которое вкратце формируется так:

— Расовая ненависть значительно сильнее племенной ненависти...

В силу этого-то положения Китай, например, ежегодно отправляет 7000 своих юношей для завершения образования не в европейские страны: Англию, Францию, Германию и т. д., а все в ту же соседку-островитянку Японию, которая так недавно нанесла Китаю ряд тяжких поражений. И, конечно, не требует никаких доказательств другое положение, что Япония, имея в своих руках такой крупный шанс, как воспитание лучшего, отборнейшего китайского юношества, выпускает их от себя в достаточной мере «подготовленными» к пропаганде проводимых ею идей в Азии: о панмонголизме, об образовании азиатской федерации государств с боевым лозунгом: «Азия для азиатов!», а — главное — воспитанных ею в чувствах страшной злобы и ненависти против русских, против России, вырвавшей у Японии плоды победы над китайцами, не заплатившей ей ни копейки военной контрибуции в вознаграждение за те колоссальные материальные жертвы, которые понесло японское население в русско-японскую войну. Со стороны Японии — повторяю — месть России является сцвством вполне понятным и естественным. Натравив же Китай на Россию, бросить на Россию волну китайцев, нафанатизированных, обозленных до последней степени, — один лишь из вернейших и практичнейших способов свести счеты с ненавистной Россиею, новая война с которой для японцев, для массы японского населения, крайне обремененного налогами, является пока физически невозможною. И Япония усердно, систематически следуя своей обычной тактике: «Все цели хороши, которые ведут к цели», исподтишка, руками самых авторитетных своих деятелей, готовит нам удар, который, дай Бог, чтобы мы сумели и захотели предотвратить!

Нужно ли говорит о том, что ненависть китайцев именно к нам, русским, уже в достаточной мере подогрета, что она существует? Каждый день в последнее время мы привыкли читать в газетах о случаях явно вызывающего образа действий, когда-то мирно настроенных в отношении нас китайцев. Последние столкновения нашей дипломатии с китайским правительством дали много осязательных, реальных доказательств того, что китайские народные массы уже «дерзают» против русских, не страшатся более силы русской. Печальный результат нашей войны с Японией — «маленькою» Япониею — разрушил представление китайцев о «непобедимости» русских войск, о мощи России. Отсюда — отсутствие прежнего, почти суеверного страха перед Россией, а засим и соблазнительная мысль:

— Если такая маленькая держава, как Япония, благодаря достигнутым успехам в общей культуре и в военном деле, побила Россию, то что может сделать с Россиею проснувшийся Китай с 450-миллионным населением, когда он, осуществив необходимые реформы, станет на ноги? Желтый дракон раскроет свою пасть и изгонит ненавистных русских из пределов Азии! Сыны поднебесной империи, задыхающиеся от безземелья и нищеты, получат новые плодородные замли, которые предназначены им, а не русским...

А тем временем пропаганда ненависти против России ближайшего соседа Китая, граничащего с ним на протяжении 9100 верст, продолжает делать свое дело, проникая все глубже и глубже в гущу народную...

Успехи этой пропаганды именно среди широких народных масс свидетельствуются, между прочим, одной характерной легендою, которая ходит по Китаю из уст в уста и которую случайно услышал и записал наш русский офицер недавно со слов простого рабочего-китайца. Позволю себе привести ее здесь, почти текстуально:

«В большой долине, окруженной высокими горами, вершины которых несли ледники и горели золотом при восходе и заходе солнца, раскинулся маленький поселок с кумирней около шумящего ключа...

Вокруг росли тутовые деревья, на которых с незапамятных времен разводили шелковичных червей, а по горам вились розы, взлелеянные солнцем, смело распускали свои палевые и темно-красные лепестки, наполняя ароматом всю долину...

Шумящий ключ легко вертел колесо, соединенное посредством вала с другим зубчатым колесом, зубцы которого при повороте прикасались к натянутым струнам, заставляя их звучать...

Шум ключа, смешиваясь со звуком струн, создавал какую-то мягкую мущыку, которая далеко разносилась по долине...

Долина славилась музыкою и мудрецом-китайцем, жившим около самой кумирни. По вьющейся между горами тропинке постоянно двигались люди, направляясь к седому мудрецу...

Больных он лечил, спрашивающим совета мудро советовал и от времени до времени, наблюдая за звездным небом, записывал в толстую книгу свои мысли и предсказания.

Одно предсказание его гласит...».

(Окончание следует.)

Г. Клепацкий.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5443, среда, 8 (21) iюня 1911 года