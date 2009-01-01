Речь члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича в Казани 18 июня 1911 года

Проснувшийся Китай как угроза русскому переселенческому движению.

(Публичная лекция, прочитанная членом Государственной Думы В.М. Пуришкевичем в зале Дворянского собрания 5 июня.)

Милостивые Государи! Мне приходится начать мой доклад со старой истины, которая, к глубочайшему прискорбию нашему, лишний раз подтвердилась в столь горько оплакиваемую нами русско-японскую войну. Истина эта гласит, что победоносными бывают войны, народу понятные, т. е. только те войны, которые являются как бы громовым отзвуком стихийного народного движения,которые проникнуты народным духом, мощью этого духа созданы и согреты... Русско-японская война, летопись которой теперь спокойно перешла в область мировой истории, с самого начала и до конца именно была чужда народному духу, народному пониманию. Она явилась делом рук русского правительства, которое, благодаря крупным дипломатическим ошибкам, преувеличенному представлению о силе русского оружия и безмятежному игнорированию успехов Японии в военном деле, дало коварному врагу себя застать врасплох... Россия потерпела поражение...

Не будем больше бередить наши не зажившие еще раны, не будем разбираться в этой огромной исторической ошибке. Факт несомненный, что Россия забыла о Востоке, проспала события, надвигающиеся с Востока, о Востоке помнило лишь правительство, но недостаточно оценило и учло грозящую нам опасность вплоть до того момента, когда оттуда, с Востока, грянул первый удар грома. Оно не сумело вовремя раскрыть глаза русскому народу на надвигающуюся грозу с Востока и, таким образом, привлечь народные массы к сознанию необходимости дать отпор врагу, воодушевить эти народные массы на борьбу с востоком. Война с Японией — повторяю — велась правительством. А войны, ведомые одним правительством, не могут быть успешными...

Теперь, казалось бы, нам остается только использовать в полной мере горький урок, ниспосланный судьбою, предохранить себя на будущее время от повторения такого же, а еще вернее, горшего урока. Увы! Обозревая события, последовавшие в России со времени портсмутского мира, касаясь всего того, что в наши дни творится, приходится думать, что мы, русские, мало научены прошлым, что мы продолжаем забывать о Востоке. Мы все так же безмятежно спим и не видим такой ясной истины, что из Азии нас хотят выгнать и что там, откуда нас хотят выгнать, мы у себя дома, а, стало быть, нашим насущнейшим интересам, нашим историческим заветам, полученным от предков-завоевателей, грозит непосредственная опасность...

Я вполне понимаю, когда такою «забывчивостью» страдают представители quasi-русской интеллигенции, представители жидов и прочих инородцев, враждебно, с ненавистью относящихся к судьбам России. Я понимаю, когда глава ка-декской партии Милюков, вкупе с жидами и прочими врагами России, старается изо всех сил отвлечь внимание России от грозы с Востока, уверяя, что этой грозы на самом деле не существует. Как известно из газет, г. Милюков в последнее время разъезжал по России и внушал своей аудитории идеи пассифизма. Он уже прочел в Астрахани и Екатеринославе лекцию на тему: «Вооруженный мир и ограничение вооружений». Не трудно догадаться, не заглядывая даже в содержание милюковской лекции, к каким конечным выводам приходит ка-декский вождь. С его стороны вполне естественно проповедовать пассифизм, делать призыв к разоружению именно в то время, когда Восток, весь в грозовых тучах, вот-вот разразится громами и молниями. Милюков, как и все враги России, рад приложить свою руку к этому предательскому, изменническому делу...

Но чем больше стараются враги России ее погубить, тем большая ответственность лежит на нас, русских людях, раскрыть глаза русскому народу на грозящую нашей Родине опасность, призвать всех русских людей на защиту того, сто нам передано нашими предками-завоевателями, на защиту нашей дорогой Родины, ее славы и мощи...

Я сказал, что лекции господина Милюкова — особенно в настоящий момент — акт государственной измены. Милюков призывает нас присоединить свой голос в пользу мира и всеобщего разоружения. Но разве этот мир, по симптомам настоящего времени, мыслим даже? Разве другие народы мечтают о разоружении? Не растут ли с каждым днем, с чисто стихийною силою, армии и флоты Англии, Германии, Японии, Австрии и других держав? Не тратят ли эти державы все больше и больше на дело военное и морское? Чтобы ответить на эти вопросы, не нужно далеко ходить. Достаточно развернуть любой номер любой газеты,и известия об огромных материальных жертвах, несомых народами на алтарь бога войны, о крайнем обременении населения налогами на вооружение, о страстном соревновании между отдельными державами в скорости и качеств вооружений, глядят с каждого газетного столбца. И вот, в этот-то момент лихорадочного, в высшей степени напряженного труда по вооружению наций, нам, русским людям, проповедуют господа Милюковы идею пассифизма, космополитизма. В каком положении очутились бы мы среди других держав, вооруженных с ног до головы, если бы мы, по рецепту Милюковых, перестали вооружаться, ослабляли бы себя, убивали дух нации? К счастью для нас, призыв Милюкова настолько, очевидно, бессмыслен и нелеп, что его не стоит особенно старательно опровергать. Мы знаем, что нужно общее желание всех держав «разоружиться», а не одной какой-нибудь державы (если бы даже и нашлась такая наивная «держава»), нужна прочная уверенность в добросовестном исполнении всеми «мирных обязательств», тогда только можно «мечтать» о всеобщем мире. Иначе клик «Горе побежденным!» будет вечно раздаваться раздаваться грозным memento mori над головами тех наций и народов, которые бы вздумали следовать призыву «разоружаться» — и всякий, кто посмел бы делать этот призыв нам, русским, будет справедливо заклеймен именем государственного изменника.

Есть еще, кроме г. Милюкова, «доброжелатели» России, которые продолжают нас уверять в том, в чем некогда было уверено русское правительство, — именно, в отсутствии «грозы с Востока». Так, например, и другой «вождь» — вождь октябристов, г. Гучков, — совершив поездку по Дальнему Востоку, высказался в оптимистическом тоне относительно опасности новой войны на востоке — в ближайшем будущем, по крайней мере. Гучков не отрицает факта, что Восток пробуждается, что реформа во всех областях государственного устройства и быта Китая следуют одна за другою очень быстрым темпом, но — тем не менее, — по мнению г. Гучкова, «непосредственной опасности для России пока не существует».

К сожалению, я не имею данные сказать с уверенностью, что оптимистический взгляд Гучкова основан на поверхностном наблюдении, и что жизнь, действительная жизнь Востока говорит другое. Об этих фактических данных сообщу вам, господа, подробно...

(Продолжение следует.)

Г. Клепацкий.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5442, вторникъ, 7 (20) iюня 1911 года