В Адмиралтейской слободе Казани закладывается новое здание женской гимназии

Закладка городской адмиралтейской женской гимназии.
Адмиралтейская женская гимназия, открытая 4 года тому назад по частной инициативе с правами правительственных гимназий для учащихся и развивавшаяся теперь уже до седьмого класса включительно, до сих пор помещается в частном малопоместительном и малоудобном доме. С целью устранения этих неудобств, по инициативе С.А. Землянова и с разрешения господина казанского губернатора, возник особый комитет по изысканию средств на сооружение здания для женской гимназии в Адмиралтейской слободе. Сочувственное отношение лиц, заботящихся о распространении среднего женского образования среди бедных жителей слобод, значительно отдаленных от города, дало возможность комитету приступить к постройке здания, специально приспособленного для учебного заведения.
В воскресенье
По выстройке здание перейдет в собственность города.
«Казанскiй Телеграфъ», № 5446, суббота, 11 (24) iюня 1911 года
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