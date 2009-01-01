В Адмиралтейской слободе Казани закладывается новое здание женской гимназии

Закладка городской адмиралтейской женской гимназии.

Адмиралтейская женская гимназия, открытая 4 года тому назад по частной инициативе с правами правительственных гимназий для учащихся и развивавшаяся теперь уже до седьмого класса включительно, до сих пор помещается в частном малопоместительном и малоудобном доме. С целью устранения этих неудобств, по инициативе С.А. Землянова и с разрешения господина казанского губернатора, возник особый комитет по изысканию средств на сооружение здания для женской гимназии в Адмиралтейской слободе. Сочувственное отношение лиц, заботящихся о распространении среднего женского образования среди бедных жителей слобод, значительно отдаленных от города, дало возможность комитету приступить к постройке здания, специально приспособленного для учебного заведения.

В воскресенье 12-го сего июня (25 июня по новому стилю) в 12 часов дня после молебна совершится закладка этого здания. Здание строится каменное, двухэтажное, размером 12 ½ на 9 ½ с., на месте, отведенном городом, между домами Дубровиной и 6-й полицейской частью, по плану, составленному городским архитектором П.П. Голышевым; работы ведутся под его наблюдением.

По выстройке здание перейдет в собственность города.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5446, суббота, 11 (24) iюня 1911 года