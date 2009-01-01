В казанском саду «Эрмитаж» продолжаются бесчинства борцов — участников чемпионата по борьбе

Пора прекратить эти безобразия.

Вчера, в 3 часа утра, в саду «Эрмитаж» разыгралась снова дикая сцена. Один из борцов, В.Н. Шишкин (по сцене Роланд), повздорил о чем-то в ресторане с официантом Мироновым, а затем вскочил с места и ударами по лицу и голове сшиб Миронова с ног. Раздались истерические крики. В публике произошла паника.

Но этим «вечер увеселений» не ограничился. Почти в то же время в противоположной стороне ресторана послышался неистовый вопль о помощи. Глазам зрителей представилась новая «картина». Со сжатыми кулаками и свирепым видом стоял борец Н. Тулумбасов (по сцене Турбас), а перед ним — маленькая, с умоляющим видом певица Сметанина (по сцене Мусина). И вот этот-то богатырь со всего размаха ударил кулаком по виску Сметанину, и несчастная, лишившись сознания, замертво упала на пол.

С трудом бедную певицу удалось привести в чувство... Конечно, полиция тотчас же вмешалась в эту историю и составила протокол...

«Казанскiй Телеграфъ», № 5444, четвергъ, 9 (22) iюня 1911 года