В Казани могила, в которой захоронен дед Л.Н. Толстого, находится в ужасном состоянии

Забытая могила.
На кизическом монастырском кладбище, среди могил местной аристократии конца 18 и начала 19 века, есть полуразрушенная могила. Колонна памятника упала и валяется близ могилы. На одной из сторон этой колонны имеется надпись:
Граф
Илья Андреевич
ТОЛСТОЙ.
Родился 1757 года.
Июня
Скончался 1820 года.
Марта 21 дня.
Это — могила деда Л.Н. Толстого. Все, читавшие «Войну и мир», невольно останавливали свое внимание на поразительно художественной фигуре бесхарактерного и непрактичного графа Ильи Андреевича Ростова. Описываемая могила и хранит останки этого человека.
«Казанскiй Телеграфъ», № 5444, четвергъ, 9 (22) iюня 1911 года
Для того, чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться