В Казани могила, в которой захоронен дед Л.Н. Толстого, находится в ужасном состоянии

Забытая могила.

На кизическом монастырском кладбище, среди могил местной аристократии конца 18 и начала 19 века, есть полуразрушенная могила. Колонна памятника упала и валяется близ могилы. На одной из сторон этой колонны имеется надпись:

Граф

Илья Андреевич

ТОЛСТОЙ.

Родился 1757 года.

Июня 20-го дня.

Скончался 1820 года.

Марта 21 дня.

Это — могила деда Л.Н. Толстого. Все, читавшие «Войну и мир», невольно останавливали свое внимание на поразительно художественной фигуре бесхарактерного и непрактичного графа Ильи Андреевича Ростова. Описываемая могила и хранит останки этого человека.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5444, четвергъ, 9 (22) iюня 1911 года