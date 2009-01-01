В Казани поссорились известные цирковые артисты, выступающие в саду «Эрмитаж», — дрессировщик и борец

Из-за щелчка.

Третьего дня в саду «Эрмитаж» имела место довольно дикая сценка — в ресторане к мещанину Федору Ивановичу Чукаеву (Дурову) подбежал борец, потомственный дворянин Владимир Николаевич Шишкин (Роланд) и дал со всего размаху сильную пощечину. В публике произошел переполох. Прибежала полиция, которая и запротоколировала этот случай кулачной расправы.

Причиной к этой расправе послужило следующее. Роланд заметил, что собака Дурова исполняет некоторые приказания своего хозяина по данному знаку — щелчку, и намеревался привести в замешательство дрессированную собаку подобным щелчком в стену. Дуров, рассердившись на это, попросил собаку показать — сколько ума у борцов. Собака из ящика вынула нуль... Роковой нуль и привел вот к такой расправе.

— В этот же вечер борец Кащеев после неоднократных предупреждений за грубую борьбу с Россо исключен из чемпионата.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5442, вторникъ, 7 (20) iюня 1911 года