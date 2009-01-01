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Давности — На Волге под Казанью прошла буря, вызвавшая сильный шторм на реке

На Волге под Казанью прошла буря, вызвавшая сильный шторм на реке

Шторм на Волге.

Третьего дня на р. Волге разразился сильный шторм, свирепствовавший в течение 4-5 часов. В настоящее время доходят слухи, что благодаря этому шторму произошло на Волге несколько аварий с пароходами и с плывущими судами. Так под селом Ключищи во время привала к пристани штормом посадило на мель пароход Савина. Пароход снялся без повреждений.

На Устье (Казанки) во время шторма почти прекратилась всякая жизнь. Столб пыли, поднятый бурей, всей массой висел в воздухе на протяжение нескольких часов и прекращал всякое движение. Ветром сорвано много вывесок и повреждено много крыш на домах.

Из окрестностей передают о случаях разрушения этим штормом крыш, а также о сломе лесных деревьев.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5442, вторникъ, 7 (20) iюня 1911 года

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