На Волге под Казанью прошла буря, вызвавшая сильный шторм на реке

Шторм на Волге.

Третьего дня на р. Волге разразился сильный шторм, свирепствовавший в течение 4-5 часов. В настоящее время доходят слухи, что благодаря этому шторму произошло на Волге несколько аварий с пароходами и с плывущими судами. Так под селом Ключищи во время привала к пристани штормом посадило на мель пароход Савина. Пароход снялся без повреждений.

На Устье (Казанки) во время шторма почти прекратилась всякая жизнь. Столб пыли, поднятый бурей, всей массой висел в воздухе на протяжение нескольких часов и прекращал всякое движение. Ветром сорвано много вывесок и повреждено много крыш на домах.

Из окрестностей передают о случаях разрушения этим штормом крыш, а также о сломе лесных деревьев.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5442, вторникъ, 7 (20) iюня 1911 года