На Волге под Казанью прошла буря, вызвавшая сильный шторм на реке

Шторм на Волге.
Третьего дня на р. Волге разразился сильный шторм, свирепствовавший в течение
На Устье (Казанки) во время шторма почти прекратилась всякая жизнь. Столб пыли, поднятый бурей, всей массой висел в воздухе на протяжение нескольких часов и прекращал всякое движение. Ветром сорвано много вывесок и повреждено много крыш на домах.
Из окрестностей передают о случаях разрушения этим штормом крыш, а также о сломе лесных деревьев.
«Казанскiй Телеграфъ», № 5442, вторникъ, 7 (20) iюня 1911 года
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