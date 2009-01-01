В Казанском Родионовском институте благородных девиц состоялся очередной выпуск

Выпуск и акт.

28 мая (10 мая по новому стилю) состоялся выпуск воспитанниц Казанского Родионовского института благородных девиц.

Накануне в церкви Воскресения в присутствии совета, воспитанниц VIII выпуска и бывших воспитанниц совершена была панихида по учредительнице институту Анне Николаевне Родионовой, пел хор института.

В день выпуска после ранней литургии законоучителем отцом Николаем сказано было его духовным детям назидание для будущей их жизни. На торжественном молебствии, совершенном в институтском храме преосвященнейшим Андреем, епископом мамадышским, присутствовали почетные гости и родители воспитанниц, причем преосвященный владыка приветствовал воспитанниц теплым напутственным словом.

На акте начальницей института прочтено сообщение господина главноуправляющего ведомством Императрицы Марии о Высочайшем повелении Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны о даровании Родионовскому институту в нынешнем году вне правил второго шифра, получением которого осчастливлена была воспитанница Капгер Вера. Известие о Высочайшей милости выслушано было присутствовавшими стоя и встречено одушевленным пением народного гимна. Первый шифр осчастливлена была получить воспитанница Пенинская Анна, золотой медали удостоена была Осипова Илария, серебряной — Останкова Наталия, с правом на золотую и право на получение золотой медали предоставлено было де Кампо-Сципион Ольге. Награды были возложены и выданы воспитанницам начальницей института после прочтения протокола заседания особой конференции при пении народного гимна.

Всех воспитанниц окончило в нынешнем году в институте 16, воспитанницы удостоены были выдачи на акте аттестатов об успешном окончании курса присутствовавшими почетными гостями. В заключение г. начальник губернии М.В. Стрижевский приветствовал воспитанниц с благополучным окончанием курса. На акте же начальницей института была оглашена телеграмма его сиятельства главноуправляющего ведомством совету о Высочайшем соизволении на открытие при Родионовском институте с осени предстоящего учебного года дополнительного (старшего) и приготовительного классов. Извещение о новой Высочайшей милости Родионовскому институту было встречено восторженно и сопровождалось многократным пением народного гимна.

По окончании акта предложен был гостям и воспитанницам чай и торжество закончилось посещением вышедшими воспитанницами Казанского монастыря на поклонение его святыне и совершения благодарственного молебствия.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5442, вторникъ, 7 (20) iюня 1911 года