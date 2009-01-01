В Казань приезжает В.М. Пуришкевич

Лекция В.М. Пуришкевича.

Сегодня приезжает в Казань из Нижнего Новгорода член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, который прочтет в зале дворянского собрания публичную лекцию на тему: «Проснувшийся Китай как угроза русскому переселенческому движению».

Имя почтенного лектора не нуждается в славословии, говорит само за себя. Вероятно, когда-нибудь отыщется на Руси досужий любитель сравнительной статистики, который «с цифрами в руках» выяснит, чье имя из состава депутатов наших трех Дум произносилось и фигурировало в отечественной прессе — всевозможных оттенков — наибольшее число раз и таким путем выяснит наибольшую популярность самых популярных депутатов. Но уже и сейчас, без «сравнительной статистики», можно с уверенностью сказать, что имя В.М. Пуришкевича — нашего дорого гостя — займет среди популярнейших депутатов одно из первых, если не «самое первое» место. <...>

«Казанскiй Телеграфъ», № 5441, воскресенье, 5 (18) iюня 1911 года