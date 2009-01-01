В Казани 80-летняя старушка пыталась всучить городовому под видом чужого подкидыша собственного внука

Хитрая старушка.

Вчера после ранней обедни из Сошественской церкви вышла 80-летняя старушка и, подойдя к городовому, завопила:

— Батюшка родной! Вот мне какая-то женщина подсунула ребенка и скрылась...

Городовому это показалось подозрительным. Но старуха продолжала вопить:

— Меня — Акулину Сакунову — вся Казань знает; вот, спросите племянницу Т. Тимофееву...

Пошли к Тимофеевой, которая личность Сакуновой удостоверила, но в то же время заявила, что в подкинутом ребенке она опознает ребенка дочери Сакуновой. Волей-неволей старушке в своей проделке пришлось сознаться. Затем выяснилось, что она этого ребенка украла без ведома даже собственной дочери.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5440, суббота, 4 (17) iюня 1911 года