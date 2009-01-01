Казанские рабочие — поклонники французской и английской борьбы — на берегу озера Кабан организовали ежедневные самостоятельные занятия по спортивной борьбе

Увлечение борьбою.

Борьба в саду «Эрмитаж» действует на казанскую публику увлекающим образом. Теперь ежедневно на берегу о. Кабана, позади дрожжевого завода, можно наблюдать такую картину. Часов около 8 вечера сюда собираются рабочие и начинают упражняться в французской и английской (бокс) борьбе. Есть между ними и Роланд, и Россо, и Кащеев и др.

Как и подобает, выбирают они из своей среды арбитра, который с колокольчиком в руках наблюдает за правильностью борьбы и выкрикивает: «сломал мост», «положил на обе лопатки» и т.д.

Немало представляет интереса эта борьба и для катающихся по о. Кабану, которые тесным кольцом окружают борцов и награждают их дружными аплодисментами.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5440, суббота, 4 (17) iюня 1911 года