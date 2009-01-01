В Казани на Булаке заложили пристрой к главному корпусу второй мужской гимназии

Торжество в Казанской
30 мая (день Святого Духа) в 1 час дня (12 июня по новому стилю) во
При многолюдном собрании учащихся
Самая закладка пристроя совершена в таком порядке: г. директором гимназии, статским советником В.С. Кузнецовым прочитана была во всеуслышание надпись на медной доске, на коей означено было, между прочим, число, месяц и год закладки. Доска положена в основание, на нее положен был крестообразно ряд камней бывшим директором Казанской
По отпусте возглашено было диаконом многолетие Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу, супруге Его Государыне Императрице Александре Феодоровне, матери Его Государыне Марии Феодоровне, Наследнику Цесаревичу, Благоверному Государю, Великому Князю Алексию Николаевичу и всему Царствующему Дому, Святейшему правительствующему Синоду и архиепископу Казанскому Иакову, начальствующим учащим и учащимся и всем православным христианам. В ответ на могучие возглашения отца диакона гимназический хор громко, величественно, многократно пел: «Многая лета».
Пристрой сильно расширит помещение гимназии, благодаря ему гимназия будет иметь на протяжении всего верхнего этажа большой, светлый, высокий зал, а в нижнем этаже два очень поместительных кабинета — физический и естественный.
«Казанскiй Телеграфъ», № 5440, суббота, 4 (17) iюня 1911 года
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