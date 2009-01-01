В Казани на Булаке заложили пристрой к главному корпусу второй мужской гимназии

Торжество в Казанской 2-й мужской гимназии.

30 мая (день Святого Духа) в 1 час дня (12 июня по новому стилю) во 2-й Казанской мужской гимназии совершена была закладка здания — пристроя к главному корпусу гимназии.

При многолюдном собрании учащихся 2-й гимназии совершен был крестный ход из церкви той же гимназии к месту постройки. При стройном пении гимназического хора совершен был отцом законоучителем гимназии, священником И. Красовским чин малого освящения воды, окроплен был святой водой деревянный крест и место, где он и водружен на все время работ по постройке здания.

Самая закладка пристроя совершена в таком порядке: г. директором гимназии, статским советником В.С. Кузнецовым прочитана была во всеуслышание надпись на медной доске, на коей означено было, между прочим, число, месяц и год закладки. Доска положена в основание, на нее положен был крестообразно ряд камней бывшим директором Казанской 2-й гимназии действительным статским советником Н.А. Спасским, ныне окружным инспектором Казанского учебного округа. После полагали также камни в основание и, по древнему обычаю, деньги г. директор гимназии В.С. Кузнецов, г. почетный попечитель гимназии А.И. Пор, г. ктитор храма 2-й гимназии Н.Н. Киселев, г. архитектор С.В. Бечко-Друзин, г. инспектор гимназии Г.Г. Сергиев, отец законоучитель, гг. преподаватели и ученики гимназии. Ученики, по указанию г. распорядителя работ, положили длинный ряд камней, выражая этим свою любовь к своей alma mater.

По отпусте возглашено было диаконом многолетие Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу, супруге Его Государыне Императрице Александре Феодоровне, матери Его Государыне Марии Феодоровне, Наследнику Цесаревичу, Благоверному Государю, Великому Князю Алексию Николаевичу и всему Царствующему Дому, Святейшему правительствующему Синоду и архиепископу Казанскому Иакову, начальствующим учащим и учащимся и всем православным христианам. В ответ на могучие возглашения отца диакона гимназический хор громко, величественно, многократно пел: «Многая лета».

Пристрой сильно расширит помещение гимназии, благодаря ему гимназия будет иметь на протяжении всего верхнего этажа большой, светлый, высокий зал, а в нижнем этаже два очень поместительных кабинета — физический и естественный.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5440, суббота, 4 (17) iюня 1911 года