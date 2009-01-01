В Казани бывший начальник Уфимской телефонной сети отравился уксусной эссенцией, обвинив в своем самоубийстве «товарищей»

Покушение на самоубийство.

1 июня (14 июня по новому стилю) в 5 часов вечера на Большой Проломной улице в Никольских номерах, в своей комнате покушался на самоубийство уксусной эссенцией бывший начальник Уфимской телефонной сети, надворный советник П.И. Густомесов, 55 л. Прислуга номеров, услышав подозрительный шорох, при помощи полиции вошла в номер и нашла здесь Густомесова уже в бессознательном состоянии. Пострадавший отправлен в земскую больницу. Положение безнадежное.

В номере, на столе найдено письмо, написанное на 6 страницах, в котором Густомесов выясняет мотивы покушения на самоубийство. Главной причиной он выставляет ненависть «товарищей», с которыми он боролся во времена «освободительного движения» и забастовок телеграфных служащих. «Товарищи», будто бы, добились того, что он на 52 году своей службы был лишен должности и пенсии. Теперь отсутствие средств к жизни и трудоспособности толкнуло его на самоубийство.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5439, пятница, 3 (16) iюня 1911 года