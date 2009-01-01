Казанские домовладельцы должны будут за два года выстроить в городе новые тротуары

Проект об устройстве тротуаров.

Техническая комиссия одобрила проект обязательных постановлений об устройстве и содержании тротуаров.

Проект включает в себе 15 параграфов. По проекту все домовладельцы города обязаны устроить у своих домов тротуары, а владельцы угловых домов еще переходы через улицы. Ширина тротуаров не менее 1/10 части ширины улицы. Устраиваются тротуары в техническом отношении по указанию технического отдела управы.

На улицах: Воскресенской, Покровской, Грузинской, Проломной, Вознесенской, Большой и Малой Лядской, Пушкинской, Рыбнорядской, Черноозерских, Поперечно-Воскресенской и Поперечно-Вознесенской, Петропавловской, Гостинодворской, Университетской, Николаевской площади, Театральной, Почтамской, Мало-Проломной и Большой Казанской тротуары во всю их ширину должны быть асфальтовыми, из тесаного плитняка твердых пород или искусственных плиток. Смешение не допускается.

На остальных улицах дозволяется делать из кирпича, железняка, а по 6-й части разрешается устраивать тротуары из камня и нетесаного плитняка. Воспрещается устраивать на тротуарах приямки для окон и входы в подвальные этажи. Существующие облагаются особым сбором в особый тротуарный капитал в размере, определенном думой. Тротуары не должны ничем загромождаться.

Существующие выступы, крыльца и тамбуры должны быть переделаны или убраны в течение двух лет. До их уборки или переделки также взимается особый сбор.

На переустройство существующих тротуаров назначается двухгодичный срок. Новые тротуары там, где их в настоящее время не существует, должны быть устроены в течение годичного срока.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5439, пятница, 3 (16) iюня 1911 года