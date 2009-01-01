В Казанском военном госпитале супруга умершего от рака старшего военного врача покончила с собой, выстрелив себе в рот из пистолета

Тяжелая драма.
30 мая (12 июня по новому стилю) в Казанском военном госпитале разыгралась тяжелая семейная драма.
В 12 с половиной часов дня, при военном госпитале, в своей квартире скончался, после продолжительной болезни, от рака желудка, старший военный врач госпиталя Монвиж-Монтвид, 50 лет. В тот момент, когда больной испустил последнее дыхание, его жена Софья Артемьевна, 45 лет, дни и ночи дежурившая у кровати больного супруга, схватила лежавший на столе револьвер системы «Наган» и выстрелом в рот покончила с собою. Несчастная женщина упала к ногам покойного. Пуля прошла навылет.
По свидетельству всех знакомых покойных, супруги Монвиж-Монтвид были одиноки и жили, что называется, душу в душу...
«Казанскiй Телеграфъ», № 5437, среда, 1 (14) iюня 1911 года
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