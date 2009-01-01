В самом красивом парке Казани вырубили вековые деревья, чтобы установить на их месте площадку для танцев

Порубка вековых деревьев.

Живущий на даче в Русской Швейцарии оптик Гербер нанес городу невознаградимый ущерб. Он срубил там 4 вековых парковых дерева (3 сосны и 1 березу) толщиной в груди 8 и 10 вершков. Деревья эти помешали ему выстроить площадку для танцев, именно на этом месте, хотя рядом есть место, совершенно свободное от деревьев. По поводу порубки городским лесничим составлен протокол, по которому стоимость срубленных деревьев определена в 500 рублей.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5436, воскресенье, 29 мая (11 июня) 1911 года