В Казани местный губернатор посетил татарский праздник Сабантуй

Посещение г. начальником губернии мусульманского праздника.

В пятницу, 27-го мая (9 июня по новому стилю), в последний день мусульманского праздника «Сабантуй», г. начальник губернии, действительный статский советник М.В. Стрижевский, посетил в сопровождении исполняющего обязанности городского головы К.А. Осипова, правителя своей канцелярии Н.М. Данилова, председателя городской училищной комиссии Н.Ф. Грауэрта и исполняющего обязанности полицеймейстера г. Мансуровского народные празднества, устраиваемые мусульманским населением гор. Казани, по многолетней традиции, на оз. Кабане, в саду бывш. «Аркадия».

Прибыл г. начальник губернии на автомобиле в 4 с половиной часа дня и был радушно встречен всеми собравшимися на празднество мусульманами. Его превосходительство смотрел на борьбу — «французскую» и «татарскую», на пешеходные состязания мальчуганов-татар, на скачки и пр. и остался очень доволен как всеми этими развлечениями, так и порядком, строго соблюдаемым татарским населением.

После этого г. начальнику губернии от имени всего татарского населения гласным городской думы и редактором «Баянул-Хак» М.А. Сайдашевым была выражена сердечная признательность за оказанное его превосходительством внимание татарскому народному празднику. В свою очередь, г. начальник губернии благодарил представителей мусульманского населения за радушную встречу и провозгласил тост за всех мусульман гор. Казани.

В 8-м часу вечера г. начальник губернии отбыл с «Сабантуя» на пароходе, провожаемый ликующими криками огромной толпы народа.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5436, воскресенье, 29 мая (11 июня) 1911 года