В Казани местный губернатор посетил татарский праздник Сабантуй

Посещение г. начальником губернии мусульманского праздника.
В пятницу,
Прибыл г. начальник губернии на автомобиле в 4 с половиной часа дня и был радушно встречен всеми собравшимися на празднество мусульманами. Его превосходительство смотрел на борьбу — «французскую» и «татарскую», на пешеходные состязания мальчуганов-татар, на скачки и пр. и остался очень доволен как всеми этими развлечениями, так и порядком, строго соблюдаемым татарским населением.
После этого г. начальнику губернии от имени всего татарского населения гласным городской думы и редактором «Баянул-Хак» М.А. Сайдашевым была выражена сердечная признательность за оказанное его превосходительством внимание татарскому народному празднику. В свою очередь, г. начальник губернии благодарил представителей мусульманского населения за радушную встречу и провозгласил тост за всех мусульман гор. Казани.
В
«Казанскiй Телеграфъ», № 5436, воскресенье, 29 мая (11 июня) 1911 года
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