В Казани мясоторговцы пожаловались губернатору на регулярное воровство мяса на городской скотобойне

Жалоба мясоторговцев г. губернатору.

Мясоторговцы в гор. Казани, в числе 10 человек, подали г. начальнику губернии коллективное прошение, в котором ходатайствуют об ограждении их от беспорядков, которые с давнего времени господствуют на городской скотобойне.

Мясоторговцы, между прочим, говорят, что почти с основания городской скотобойни там происходит ежедневное систематическое хищение мясного товара, совершаемое низшими служащими скотобойни — бойцами и дворниками, которые крадут мясо и сало не фунтами, а иной раз целыми пудами, продавая краденое по дешевой цене окрестным жителям; в особенности эти кражи сделались частыми в последнее время. При этом мясоторговцы указывают на факты, когда воров уличали и они сознавались в кражах.

Однажды, когда дворник скотобойни Новиков был уличен в краже 35 фунтов сала и 27 фунтов мяса, то ветеринарный врач г. Колосов благодушно сказал Новикову: «Сколько раз я вам, дуракам, говорил, чтобы вы прекратили воровство! Вот теперь попался и отделывайся, как знаешь».

Просители указывают еще, что в настоящее время цены на мясо стоят очень высокие, а, благодаря хищениям ежедневно на 9-10, а может быть и более рублей, мясо в цене может еще повыситься.

В заключение мясоторговцы просят г. начальника губернии о распоряжении водворить должный порядок на городской скотобойне, как учреждении общественном, предназначенном служить интересам как жителей Казани, так и скотопромышленников, так как администрацией скотобойни никаких мер к прекращению хищений не принимается.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5435, суббота, 28 мая (10 июня) 1911 года