В Казани состоялся концерт известной петербургской певицы Анастасии Дмитриевны Вяльцевой

Концерт г-жи Вяльцевой.

(Дворянское собрание.)

Приезд г-жи Вяльцевой неизменно превращает зал дворянского собрания в теплицу. — На концерте, 25-го мая (7 июня по новому стилю), вследствие большого количества слушателей атмосфера была такова, что не только петь, но и дышать было трудно.

Первым выступил г. Тромчевский, спевший вместо объявленной арии из «Бенвенуто Челлини» Диаца — пролог из «Паяцев». Голос певца не первой свежести, но он владеет им весьма умело и отлично фразирует. Последнее особенно сказалось в «Mattinet’e» Леонковалло и в известном романсе Тости «Ninon». К сожалению, французский выговор певца, однако, нельзя назвать безукоризненным («Si jetais roi» Баха).

Второй спутник «несравненный» г. Максанин. Его тенор по природным качествам своим ничтожен: и тембр жидкий, и силы мало. Однако музыкальность, вкус и прекрасная школа делают честь его примерному трудолюбию. Работа налицо: выработанность дыхания, прекрасное mezza-voce, изящность интерпретации — все это плоды работы, работы серьезной и толковой. Исполнил артист романсы: Речкунова («Не говорите мне, он умер»), Амани («О Боже, как хорош»), каватину Князя из «Русалки» и два дуэта с г. Громчевским («Горные вершины» Рубинштейна и «Крики чайки» Гродзкого).

У г-жи Вяльцевой голос не изменился: все такой же чистый, свежий и ласкающий. С манерой ее пения, с ее жанром можно, конечно, не соглашаться, но таланта ее нельзя отрицать.

Теперь, когда подражательниц Вяльцевой развелось видимо-невидимо и многие имитаторши достигли большого мастерства, нам кажется несколько странным тот головокружительный успех, которым пользовалась и продолжает пользоваться артистка, но не надо забывать, что Вяльцева сама создала свой жанр, никому не подражая, тогда как все ее конкурентки лишь рабски ее копируют.

Пела г-жа Вяльцева по обыкновению очень много, причем прежний репертуар по справедливости пользуется у публики большим успехом нежели последние ее романсы. В числе бисов были, конечно, «Тройка», «Уголок», «Мой хороший», «Вечерочек чуть-чуть дышит», «Весна идет» и т. д. Аккомпанировал с обычным мастерством г. Таскин, автор популярных романсов «Колокола» и «Мне не забыть».

Е.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5434, пятница, 27 мая (9 июня) 1911 года