Профессор Будде ушел с должности директора Казанских высших женских курсов

Уход на покой профессора Будде.

На Казанских высших женских курсах произошло крупное событие: директор курсов небезызвестный проф. Е.Ф. Будде подал заявление об отказе от должности директора, мотивировав отказ утомлением и сложностью занятий по университету. Этот отказ попечительным советом курсов принят, и временно вступил в должность директора курсов помощник директора, лектор русской истории И.А. Стратонов; избрание же директора отложено до осени.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5434, пятница, 27 мая (9 июня) 1911 года