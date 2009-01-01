Село Ключищи под Казанью подверглось жестокому удару урагана

Ураган с градом.

(Свияжский уезд.)

Вечером, 19 мая (1 июня по новому стилю) над с. Ключищами пронесся страшной силы ураган, сопровождавшийся градом, величиной с грецкий орех. Ураганом в значительной степени попорчены фруктовые сады, особенно яблони; повалено и переломано масса деревьев.

Кроме того, градом выбиты окна в домах. От града сильно пострадали озимые и яровые всходы ключищинского с. об. и соседних с ним деревень. Местами град лежал до утра следующего дня.

Убытки от градобития очень значительны.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5433, четвергъ, 26 мая (8 июня) 1911 года