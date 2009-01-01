В Казани на Засыпкиной улице произошел большой пожар

Большой пожар.

23 мая (5 июня по новому стилю), около 12 часов ночи обитатели Засыпкиной и прилегавших улиц были встревожены раздавшимся набатом с колокольни Пятницкой церкви и трещотками ночных караульщиков. Полусонным обитателям, выскочившим на улицу, представилась следующая картина: над домом жены врача М.А. Лоскутовой показался небольшой дымок, который с каждым мгновением разрастался все более и более, и, наконец, взвились огненные языки.

Через несколько минут весь дом объят был морем огня, который первоначально распространился на соседний дом и флигель З.Я. Филипповой, а затем был отброшен на Нагорную улицу на дом кол. сов. В.И. Знаменского. С последнего пламя огня быстро перебралось на соседние постройки вдовы учителя Е.П. Соколовской и на флигель жены чиновника Р.И. Сахно.

Всюду и везде было море огня. На улицах была невообразимая суматоха. Отовсюду слышались умоляющие голоса о помощи. Женщины падали в обморок... Здесь и там слышались истерические вопли.

Особенно потрясающую картину представлял дом Лоскутовой. Весь этот дом переполнен беднотой, которая, не заботясь уже о спасении имущества, еле успевала выбрасываться в окна. Многие бедняки потом бросались в пламя, желая отстоять свой жалкий скарб, и их с трудом удерживала многотысячная толпа публики. Около 6 семейств буквально лишились всего имущества, во всем в настоящее время чувствуют острую нужду.

Пожар был прекращен около 6 часов утра. Пожарная команда 1 части приехала к месту с опозданием.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5432, среда, 25 мая (7 июня) 1911 года