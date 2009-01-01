В центре Казани группа мужчин изнасиловала уличную проститутку — жертва сошла с ума

Зверье.

(С натуры.)

Майский вечер. Дело происходит на одной из центральных улиц. Во двор дома Терешина вошел «франтоватый парень». На нем фуражка с бархатным околышем, пиджак, или тужурка, брюки на выпуск, на ногах белые штиблеты. Лицо интеллигентное, слегка, чуть-чуть поведенное лаком городской «культуры»...

Он не один. За ним идет вслед «женщина». Бедно одета, — одна из тех несчастных созданий, что выходят на улицу в сумерки «за покупателем».

Как было дело дальше, пока не выяснено. Факт лишь тот, что «парочка» сначала зашла в сарай какой-то, а потом перейдя двор, забралась на сеновал, где, вероятно, был уже народ. На сеновале произошло то, чем уголовная хроника полна и чему на обыденном языке точного имени нет.

Совершилось зверство.

За этой парой набралось со двора множество и безусых и с бородами по пояс. Надо заметить, на этом дворе много рабочих живет.

Что там происходило? — Массовое насилие. Насиловали, думается, все, кому не лень было. Довели несчастную до такого состояния, что та, изнеможенная, истерзанная, без малейшего подобия на образ человеческий, кричала, хрипела, задыхалась...

На крики явились караульщики. Их двое, но на сеновал они боятся идти. Сеновал же прикрыт дверью, к которой ведет лестница сажени в полторы. По этой лестнице многие успели уже слезть, но там, на месте преступления, было еще много народа...

Караульщики постояли, послушали крики, потолковали меж собою и ушли. Тем временем на сеновал дали весть об их приходе и уходе. Несколько человек сошли оттуда. Крики же продолжались. Наконец, появилась фигура «инициатора». Он хотел столкнуть оттуда кричавшую. Она яростно сопротивлялась, вся дрожа и надрываясь от крика. Инициатор, бросив ее, слез вниз и стал поджидать, когда столкнет ее кто-то другой. Мужчина здоровый был наверху. Он сразу, одним натиском, швырнул ее вниз, но она инстинктивно удержалась за ступеньки и цепко держалась руками за лестницу. Несколько сильных пинков, и она наклонилась, но до падения было далеко. Тогда стоящий внизу схватил ее за платье, и женщина, оголенная, растерзанная, жалкая, упала на мощеный двор...

Это — все с натуры. В центре города, который претендует на название «культурного центра Поволжья»...

По полученным из полиции сведениям, несчастная жертва этого гнусного насилия по доставлении в земскую больницу стала обнаруживать признаки умопомешательства. Она отправлена в окружную (психиатрическую) лечебницу.

Из насильников, участвовавших в этом подлом деле, полиции удалось установить личности только пятерых.

Печатаем имена этих зверей полностью: В.Г. Обручников, 23 лет, Х.Г. Трофимов, 39 лет, С.А. Калабанов, 21 года, А.А. Абрамов, 38 лет, Д.И. Мокеев, 29 лет и И.А. Соклеев.

Все они за исключением Соклеева, успевшего скрыться, задержаны.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5432, среда, 25 мая (7 июня) 1911 года