В Петербурге состоялись похороны известного русского поэта К.М. Фофанова

Похороны К.М. Фофанова.

20 мая (2 июня по новому стилю) состоялись похороны поэта К.М. Фофанова. После панихиды в помещении фельдшерской школы, где умер поэт, траурная процессия двинулась с Васильевского острова к Новодевичьему монастырю. В соборе монастыря была отслужена заупокойная литургия. После отпевания друзья покойного внесли на руках гроб на кладбище, где рядом с могилой художника Врубеля была приготовлена могила для поэта Фофанова. Гроб опустили в могилу, и поэт Коринфский и другие прочитали стихотворения, посвященные памяти покойного. На могилу К.М. Фофанова возложены были венки. На одном из них, «от старого друга», выделялась надпись, заимствованная из стихотворения самого покойного: «Мои надгробные цветы должны быть розовой окраски, не все я высказал мечты, не все поведал миру сказки». Могилу засыпали, поставили белый крест с надписью: «Поэт К.М. Фофанов. Скончался 17-го мая 1911 года».

«Казанскiй Телеграфъ», № 5431, вторникъ, 24 мая (6 июня) 1911 года