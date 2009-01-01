Образец стихотворного творчества одного казанского «поэта»

Признаки казанской весны.
Зеленеет уже травка,
Взбухли почки на березе,
В «Садоводстве Квасникова»
Распустились уже розы.
Дамы сняли уже шапки
И ротонды меховые,
Понадели с газом шляпки,
«Шантеклеры» и иные.
И усиленно стремяся
К увеличенью дохода,
Объявил трамвай бельгийский
«Наступленье ледохода».
С наступлением заката
Вонь по городу несется —
«Санитарных», значит, бочек
Караван тогда плетется, —
То казанские граждане
Очищаются надолго,
Отправляя нечистоты
Вниз по матушке по Волге.
В Шематонном клубе споры
И всеобщее волненье —
Все усиленно толкуют
Лишь «о летнем помещенье».
Позабыты вовсе карты
И «об водке ни полслова»!!
Председатель ходит мрачный
И на всех глядит сурово.
И Панаев наш не дремлет:
На воротах шест поставил
И облупленные стены
У домов своих поправил.
Кто повиснет на шесте том,
Нам покуда неизвестно —
Флаг, фонарь иль арендатор,
узнать бы интересно.
Словом, признаков весенних
Уж довольно объявилось.
Вот одно только опасно,
Чтоб зима не воротилась.
Поэт из Собачьего Переулка.
«Казанскiй Телеграфъ», № 5430, воскресенье, 22 мая (4 июня) 1911 года
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