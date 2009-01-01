Образец стихотворного творчества одного казанского «поэта»

Признаки казанской весны.

Зеленеет уже травка,

Взбухли почки на березе,

В «Садоводстве Квасникова»

Распустились уже розы.

Дамы сняли уже шапки

И ротонды меховые,

Понадели с газом шляпки,

«Шантеклеры» и иные.

И усиленно стремяся

К увеличенью дохода,

Объявил трамвай бельгийский

«Наступленье ледохода».

С наступлением заката

Вонь по городу несется —

«Санитарных», значит, бочек

Караван тогда плетется, —

То казанские граждане

Очищаются надолго,

Отправляя нечистоты

Вниз по матушке по Волге.

В Шематонном клубе споры

И всеобщее волненье —

Все усиленно толкуют

Лишь «о летнем помещенье».

Позабыты вовсе карты

И «об водке ни полслова»!!

Председатель ходит мрачный

И на всех глядит сурово.

И Панаев наш не дремлет:

На воротах шест поставил

И облупленные стены

У домов своих поправил.

Кто повиснет на шесте том,

Нам покуда неизвестно —

Флаг, фонарь иль арендатор,

узнать бы интересно.

Словом, признаков весенних

Уж довольно объявилось.

Вот одно только опасно,

Чтоб зима не воротилась.

Поэт из Собачьего Переулка.

«Казанскiй Телеграфъ», № 5430, воскресенье, 22 мая (4 июня) 1911 года